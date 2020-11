Die afrikanischen Staaten südlich der Sahara sehen eine deutliche Erholung. Diese wird von zwei Seiten befeuert: Das Abflauen der ersten Corona-Welle hat zu Herbstbeginn einige Lockerungen erlaubt, welche die Wirtschaftskreisläufe wieder in Schwung gebracht haben.Mit dem Neustart der Geschäftstätigkeit vieler Unternehmen verfügten die privaten Haushalte auch wieder über Einkommen, das Zündfunken für einen Aufschwung liefert. Gleichzeitig dürfte sich auch die vorausgehende Erholung in Asien - namentlich China - durch eine neu erwachende Rohstoffnachfrage bemerkbar gemacht haben. Die beiden Faktoren ergeben zusammen genommen einen beachtlichen Aufschwung, der in der immer noch führenden Wirtschaftsnation dieser Region greifbar wurde: Die Wirtschaft am Kap fasst langsam wieder Tritt. Erkennbar ist das am Einkaufsmanager-Index der Researchfirma Markit, der erstmals seit April 2019 mit 51 Punkten wieder den Schritt über die Wachstumsschwelle schaffte. Das Ende der Dauerrezession ist trotz aller Schwierigkeiten denkbar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...