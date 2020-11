DJ PTA-Adhoc: SynBiotic SE: Lars Müller neuer CEO / Übernahme der Lean Labs Pharma GmbH gegen Gewährung von Aktien und Barzahlung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta039/10.11.2020/17:55) - Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

SynBiotic SE: Lars Müller neuer CEO / Übernahme der Lean Labs Pharma GmbH gegen Gewährung von Aktien und Barzahlung

München, 10. November 2020 - Der Verwaltungsrat hat heute Herrn Lars Müller zum weiteren geschäftsführenden Direktor mit der Funktion des CEO bestellt. Lars Müller ist einer der erfolgreichsten Unternehmer im Bereich der Marktentwicklung von Cannabinoiden in Deutschland. Zeitgleich hat die SynBiotic SE mit der doinglean Ventures GmbH, einer Beteiligungsgesellschaft von Lars Müller, eine Absichtserklärung (Letter of Intent) zur Übernahme von 100 % der Geschäftsanteile an der Lean Labs Pharma GmbH abgeschlossen. Die Transaktion soll bezüglich 90,9% der Geschäftsanteile als Sachkapitalerhöhung und bezüglich der restlichen 9,1% als Kauf durchgeführt werden. Für die Sachkapitalerhöhung soll das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 400.000 durch Ausgabe von 400.000 neuen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erhöht werden. Der Verkauf der weiteren 9,1 % der Geschäftsanteile erfolgt gegen Zahlung eines Kaufpreises in Höhe von EUR 1 Mio. Die Angemessenheit der Wertverhältnisse soll durch eine noch durchzuführende Fairness Opinion einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überprüft werden. Die Parteien streben den Abschluss der Transaktion bis Ende Dezember 2020 an.

Über SynBiotic SE: Die SynBiotic SE verfolgt eine Buy-and-Build-Strategie, um eine diversifizierte Unternehmensgruppe im Cannabis-Sektor aufzubauen, die die alternative Produktion von funktionell überlegenen Cannabinoiden und anderen psychoaktiven Molekülen ebenso umfasst wie die Entwicklung von Wellness-Produkten für den Endkunden unter eigenen Marken. Dabei konzentriert sich die SynBiotic SE insbesondere auf die synthetische Produktion von Cannabinoiden, die Arzneimittelentwicklung, die Nahrungsergänzungsentwicklung sowie auf Kosmetikprodukte.

Wichtige Hinweise Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der SynBiotic SE in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der SynBiotic SE wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die SynBiotic SE noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die SynBiotic SE übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Aussender: SynBiotic SE Adresse: Barer Straße 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Sebastian Stietzel Tel.: +49 89 5454 38812 E-Mail: office@synbiotic.com Website: www.synbiotic.com

ISIN(s): DE000A2LQ777 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

