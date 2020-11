Die TUI-Aktie gehört in dieser Woche zu den absoluten Highflyern an der Börse. Nun verhandelt der angeschlagene Reisekonzern nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur über weitere Staatshilfen. Die Gespräche stünden aber noch am Anfang, es sei keinerlei Entscheidung getroffen, hieß es am Dienstag aus gut unterrichteten Kreisen.Die Reisewirtschaft gehört zu den Branchen, die in der Corona-Krise am schwersten getroffen wurden. Grund sind vor allem weltweite Reisebeschränkungen. Das dritte Geschäftsquartal ...

