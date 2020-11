Der DAX hält sich heute tapfer über der 13000 was positiv ist.Der DAX hält sich heute tapfer über der 13000 was positiv ist. Fällt der DAX wieder in seinen Trendkanal, ist die Gefahr gross, dass der Ausbruch nur ein Fehlausbruch ist. Die Anleger feiern die Impfung und denken, dann ist die Krise vorbei, dabei fängt sie dann erst an, denn es werden sich kaum 70% freiwillig impfen lassen, also ist Corona ...

Den vollständigen Artikel lesen ...