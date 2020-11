M E D I E N M I T T E I L U N G

Finanzierung von Implenia gesichert

Dietlikon, 10. November 2020 - Anlässlich der Kommunikation vom 27. Oktober 2020 zur intensivierten und beschleunigten Umsetzung der Strategie sowie zur Restrukturierung, wies Implenia darauf hin, dass die Gruppe auch bei einer vorübergehend gesunkenen Eigenkapitalquote solide finanziert ist.

Implenia verfügt über einen gültigen Syndikatskreditvertrag mit Schweizer Banken im Umfang von CHF 800 Mio.. Nach einvernehmlichen Diskussionen mit den Banken wird der Vertrag von diesen bestätigt. Die darin enthaltene revolvierende Geldlimite ist unbenutzt.

Zusammen mit einer soliden Cash-Position ist Implenia damit gut aufgestellt, um die gesetzten Ziele zu erreichen.

Kontakt für Investoren und Analysten:

Investor Relations, T +41 58 474 29 99, ir@implenia.com

Kontakt für Medien:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

Investoren-Agenda

3. März 2021: Jahresergebnis 2020, Analysten- und Medienkonferenz 30. März 2021: Generalversammlung

