DJ Seibert: Merkel, Biden einig über Bedeutung der transatlantischen Zusammenarbeit

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel und der designierten US-Präsident Joe Biden haben in einem gemeinsamen Telefonat die Bedeutung der transatlantischen Zusammenarbeit betont. Laut Regierungssprecher Steffen Seibert gratulierte Merkel sowohl Biden sowie der designierten Vizepräsidentin Kamala Harris zum Wahlsieg.

Merkel brachte in dem Telefonat auch den Wunsch nach einer engen und vertrauensvollen künftigen Zusammenarbeit zum Ausdruck, so Seibert.

"Die Bundeskanzlerin und der designierte Präsident waren sich einig, dass der transatlantischen Zusammenarbeit angesichts der Vielzahl globaler Herausforderungen eine hohe Bedeutung zukommt", so Seibert,

Merkel hatte am Montag in einer Stellungnahme zum Ausgang der US-Präsidentschaftswahl gesagt, dass die USA und Europa zusammenstehen müssten, um die großen Herausforderungen der Zeit zu bewältigen, wie etwa die Corona-Pandemie, den Kampf gegen die Erderwärmung und ihrer globalen Folgen und den Kampf gegen den Terrorismus. Auch gelte es für eine offene Weltwirtschaft und freien Handel zu kämpfen. Außerdem hatte sie Biden zugesagt, dass Deutschland stärkere Anstrengungen unternehmen werde, um seien Sicherheit zu gewährleisten und die eigen Interessen in der Welt zu vertreten.

In den vergangenen Jahren unter Präsident Donald Trump hat es wenig internationale Kooperation bei diesen Themen gegeben. Unter dem Republikaner setzten die USA stärker auf eine nationale Wirtschaftspolitik und sahen multilaterale Politikansätze, wie etwa in Handels- und Klimafragen, kritisch.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2020 13:07 ET (18:07 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.