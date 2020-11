Liebe Leser, wie geht man mit Volatilität um? Nun, in dem man sie für sich nutzt. Wie? Bspw. für 400% Kursplus in einem Inliner HR167Q in nur 2 Monaten! Bei sogar einigermaßen weit entfernten Barrieren. Geht nicht? Doch. Unten lesen Sie die mail, die unsere Leser als Empfehlung am 17.9 hatten. Der Inliner - empfohlen unter! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...