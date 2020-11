In der vergangenen Woche verzeichneten die internationalen Aktienmärkte eine massive Kursrallye, in deren Verlauf der MSCI WORLD (Euro) - Index um + 5,7 % nach oben schnellte.Hintergrund war der sich schnell herauskristallisierende Wahlsieg des Demokraten Joe Biden in seiner Nominierung zum nächsten US-Präsidenten, der am 07.11. durch die führenden Medienorgane nach der bisherigen, allerdings noch nicht beendeten Stimmenauszählung (290 Wahlmänner-Stimmen für Biden, deutlich über erforderlicher Mehrheit von 270 Stimmen) nun auch bereits offiziell bestätigt wurde.Trotz bereits in diversen Bundesstaaten eingereichter Klagen der Trump-Administration gegen dieses Wahlergebnis ist die Bestätigung von Biden als künftiger US-Präsident aus unserer Sicht nahezu als gesichert anzusehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...