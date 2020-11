Der Dow Jones hat nach den spektakulären Kursgewinnen am Vortag auch heute wieder deutlich zulegen können. So schloss der US-Leitindex 0,90 Prozent höher bei 29.420,92 Punkten. Auch der breiter gestreute S&P konnte leicht auf 3.545,53 Zähler zulegen. Hingegen drückten Gewinnmitnahmen bei Tech-Giganten wie Amazon, Facebook, Microsoft und AMD auf die technologielastige Börse Nasdaq. So weitete der Nasdaq 100 die Verluste vom Montag aus, er büßte weitere 1,74 Prozent auf 11.624,29 Zähler ein. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...