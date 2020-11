War das deutlich genug für Sie? Millimeter von unserem Short Zielbereich hat der Markt sein klar korrektives Muster gezeigt und ist zerbröselt, wie es jetzt weiter geht lesen Sie hier! Was geschah im Goldpreis? Den gestrigen Abverkauf von über $100 im Gold werten wir als deutliches Zeichen, dass die Aufwärtsbewegung erst einmal ihr Ende gefunden hat. Bis auf ca. $4 kamen die Bullen an unseren in gelb hinterlegten Tradingbereich heran und verpassen ...

