Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Die neue KI-basierte Plattform ermöglicht die effiziente Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen für das integrierte Fahrzeug-Gesundheitsmanagement in Personen- und NutzfahrzeugenSafeRide Technologies, ein führender Anbieter von KI-basierten Lösungen für Fahrzeug-Gesundheitsmanagement (VHM), Datenanalyse und Cybersicherheit, stellte heute vInsight vor - eine KI-basierte VHM-Entwicklungsplattform für OEMs, Tier-1-Zulieferer, Aftermarket-Telematikanbieter und Flotten. Die vInsight-Plattform umfasst ein VHM-Entwicklungstool und Inferenzmaschinen für die fahrzeuginterne und ferngesteuerte KI-basierte Überwachung des Fahrzeugzustands.vInsight Developer ist ein Instrument, das Kunden in die Lage versetzt, hochmoderne tiefgehende Lernalgorithmen für VHM zu entwickeln, zu trainieren, zu optimieren, zu testen und einzusetzen. Dabei wird eine umfangreiche Bibliothek mit seriennahen Modellen und Designvorlagen für wichtige Fahrzeugsysteme wie Motor, Getriebe, Emissionen, Bremsen, Batteriemanagement usw. verwendet. vInsight Developer kann komprimierte und optimierte Modelle für den eingebetteten Einsatz an Bord von Fahrzeugen generieren.vInsight Edge ist eine eingebettete VHM-Laufzeitmodule, die für Gatewaymodule, Domänencontroller und Telematikmodule konzipiert ist. vInsight Cloud ist eine VHM-Laufzeiteinheit, die Altfahrzeuge und den Einsatz auf dem Anschlussmarkt unterstützt. Diese Laufzeitmodule ermöglichen Echtzeit-Inferenzierung unter Verwendung der von vInsight Developer entwickelten und trainierten VHM-Algorithmen."Fortschritte beim autonomen Fahren, bei der Elektrifizierung, der Kraftstoffeffizienz und den Emissionsvorschriften erhöhen die Komplexität der Fahrzeuge", sagte Gil Reiter, Vizepräsident für Produktmanagement und Marketing bei SafeRide. "Traditionelle Diagnosemethoden können den komplexen Zustand und die Leistung des Fahrzeugs nicht mehr beschreiben. Diese Beschränkung führt zu einer Fülle von Herausforderungen, einschließlich Fragen der Fahrzeugqualität und steigender Kosten für Garantieansprüche, Rückrufaktionen, Wartung und Ausfallzeiten."Bestehende VHM-Lösungen stützen sich auf Diagnosefehlercodes (DTCs) und Telematikdaten, um Fehlfunktionen zu erkennen und vorherzusagen. DTCs können Ausfälle erst erkennen, nachdem sie aufgetreten sind, und sie liefern nur begrenzte Erkenntnisse über das Problem. Dies führt zu einem komplexen und teuren Reparaturprozess und manchmal zu einer falschen Diagnose. Telematiklösungen sind durch die Netzwerkbandbreite und den Zugang zu Daten begrenzt; daher können sie der wachsenden Komplexität moderner Fahrzeuge nicht gerecht werden."Künstliche Intelligenz, und insbesondere tiefes Lernen, ist äußerst effizient bei der Verarbeitung von Daten aus komplexen Systemen und der Gewinnung wertvoller Erkenntnisse", sagte Dr. Sasha Apartsin, Leiter der Datenwissenschaft bei SafeRide. "Mithilfe fortschrittlicher neuronaler Netze ermöglicht die vInsight-Plattform von SafeRide die Früherkennung von Fehlfunktionen und hilft bei der Vorhersage von Ausfällen und der Identifizierung der Ursache von Problemen. vInsight Edge ermöglicht die effiziente Bereitstellung dieser fortschrittlichen Funktionen für das Gesundheitsmanagement an Bord des Fahrzeugs, wo der Zugriff auf Tausende von Signalen in Echtzeit möglich ist."Die KI-Technologie ist für die Bereitstellung fortschrittlicher VHM-Funktionen unerlässlich. Dennoch sind Domänenkenntnisse und elektromechanisches Fachwissen auch bei der Konfiguration und Abstimmung der KI-Algorithmen von entscheidender Bedeutung. Die vInsight-Plattform von SafeRide wurde mit einem hybriden Ansatz entwickelt, der KI mit Physik- und Domänenwissen kombiniert, um eine optimale Leistung zu erzielen. vInsight Developer ermöglicht es Kunden und Partnern mit Fachkenntnissen im Fahrzeugbereich, ihr Wissen mit den Modellen, Vorlagen und Designströmen von SafeRide zu kombinieren, um die erforderlichen Ergebnisse in kurzer Zeit und mit wenig oder keinem KI-Fachwissen zu liefern.vInsight nutzt die preisgekrönte, unbeaufsichtigte und selbstüberwachte Tiefenlerntechnologie von SafeRide. Während andere KI-basierte Lösungen von gekennzeichneten Datensätzen mit anormalen Gesundheitszuständen lernen, kann vInsight von nicht gekennzeichneten Datensätzen mit nur normalen Gesundheitszuständen lernen. Dies vereinfacht die Datenerfassung und die Schulungsprozesse dramatisch und ermöglicht VHM-Anwendungen, die vorher nicht möglich waren.Die vInsight Edge-Laufzeit ist mit dem S32G-Fahrzeugnetzwerkprozessor von NXP Semiconductors für serviceorientierte Gateways und Domänenkontroller von NXP Semiconductors vorintegriert, die die Verarbeitungsleistung und den Zugriff auf die fahrzeugweiten Daten bereitstellen können, die für fortschrittliches VHM erforderlich sind. NXP und SafeRide werden am 16. November um 11 Uhr EST ein Webinar zur Diskussion und Demonstration der vInsight-Plattform veranstalten."Die Echtzeitüberwachung des Fahrzeugzustands ist für die Automobilindustrie von großem Interesse, um Fehler zu beheben, bevor sie auftreten, und um Kosten zu senken", sagte Brian Carlson, Leiter des globalen Marketings für Fahrzeugsteuerung und Netzwerklösungen bei NXP. "Der NXP S32G-Prozessor in Kombination mit der vInsight-Plattform von SafeRide ermöglicht es Automobilherstellern, fortschrittliche VHM für sicherere und zuverlässigere Fahrzeuge zu realisieren und ihren Kunden ein besseres Benutzererlebnis zu bieten."Die vInsight-Lösung von SafeRide wird derzeit in Pilotprojekten bei mehreren großen OEMs und Flotten eingesetzt.Weitere Informationen über den Besuch von vInsight erhalten Sie unterwww.saferide.io/vinsight oder E-Mail info@saferide.io.Informationen zu SafeRide TechnologiesSafeRide Technologies ist ein führender Anbieter von KI-basierten Lösungen für Fahrzeugzustandsmanagement, Datenanalyse und Cybersicherheit, die Autoherstellern und Flottenbesitzern zeitnahe Einblicke in die Fahrzeuge bieten und ihnen helfen, Garantiekosten zu reduzieren, Rückrufaktionen zu begrenzen, Fahrzeugausfallzeiten zu minimieren, die Gesamtbetriebskosten zu senken, die Fahrzeugleistung zu optimieren und Reputationsverluste zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie unter www.saferide.io.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1212705/SafeRide_Technologies_Logo.jpgOriginal-Content von: SafeRide Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134945/4759059