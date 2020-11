NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Biontech nach Quartalszahlen von 68 auf 90 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Diese hätten nicht viel Neues parat gehabt, schrieb Analyst Cory Kasimov in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der Zwischenergebnisse zu einem potenziellen Corona-Impfstoff sei es bislang aber eine gute Woche für das Unternehmen gewesen. Zu dem Impfstoff habe es auf der Telefonkonferenz eine Unzahl von Fragen gegeben, verständlicherweise jedoch keine weiteren Daten./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 15:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2020 / 15:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US09075V1026

