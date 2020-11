NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach einer Produktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die mit der Eigenfertigung eines Chip namens M1 verbundenen Preisnachlässe für die den Chip nutzenden Geräte seien weitgehend ausgeblieben, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nur für den Mac mini habe es einen niedrigeren Einstiegspreis gegeben. Die Vorteile der selbst gefertigten Komponente dürften wohl erst im Verlauf der Zeit zutage treten./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 15:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2020 / 15:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0378331005

APPLE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de