Das Start-up für Conversational AI wurde von einem führenden Personalvermittlungsunternehmen als Top-Arbeitsplatz ausgewählt

Cognigy, ein weltweit führender Anbieter von Conversational AI, wurde von Revoco, einem führenden Unternehmen für Technologie-Rekrutierung und Talent-Akquisition, als bestes Start-up in der deutschen Region Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet.

Nordrhein-Westfalen ist eines der florierendsten Startup-Gebiete in Europa, wobei Köln und Düsseldorf die beiden wichtigsten Drehkreuze sind. Revoco konzentrierte sich auf Start-ups in dieser Region und wählte Cognigy für Verdienste im gesamten Unternehmen aus, einschließlich einer flachen Hierarchie, anerkannter Beiträge, die einen erheblichen Einfluss haben und Zugang zu erstklassigen Technologien.

"Das Cognigy-Team ist eine junge, agile und hochtalentierte Gruppe von Denkern und Schaffern, die sich für die Markttransformation und das Wachstum des Unternehmens einsetzen," sagte Philipp Heltewig, CEO und Mitbegründer von Cognigy. "Wir sind stolz darauf, ein produktgeführtes Unternehmen zu sein, das mit einer Kultur in Einklang steht, in der sich die Mitarbeiter geschätzt, motiviert und sich als ein wesentlicher Bestandteil eines schnell wachsenden globalen Unternehmens fühlen, das Innovationen liefert und Veränderungen vorantreibt."

Sehen Sie sich die Liste der fünf besten Start-ups von Revoco an, für die Sie arbeiten können.

Cognigy hat Niederlassungen in Düsseldorf, Deutschland, San Francisco, USA, Sydney, Australien, Tokio, Japan und Seoul, Südkorea. Um mehr über die Arbeit im Cognigy-Team zu erfahren, besuchen Sie https://www.cognigy.com/career.

Über Cognigy

Cognigy ist ein weltweit führender Anbieter von Conversational AI zur Unterstützung und Automatisierung von Kundenservice-Abläufen. Mit der Low-Code-Plattform Cognigy.AI können Unternehmen Contact Center für die Kunden- und Mitarbeiterkommunikation mithilfe intelligenter Sprach- und Chatbots automatisieren. Mit präziser, zuverlässiger Absichtserkennung, menschenähnlichen Dialogen und nahtloser Integration in Backend-Systeme schafft Cognigy.AI überlegene Benutzererlebnisse und hilft Unternehmen, die Kosten für den Support zu senken. Cognigy.AI ist in SaaS- und in On-Premise-Umgebungen verfügbar und unterstützt Konversationen in jeder Sprache und auf jedem Kanal, einschließlich Telefon, Webchat, SMS und mobilen Apps. Das weltweite Kundenportfolio von Cognigy umfasst Daimler, Bosch, Henkel, Lufthansa, die Salzburg AG und viele mehr. Erfahren Sie mehr unter cognigy.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201110006090/de/

Contacts:

Muriel Klusmann

SVP Marketing, Cognigy

Düsseldorf, Deutschland

marketing@cognigy.com

+49 211 54591991