BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat die EU-Verkehrsminister aufgefordert, sich schnell auf eine Einbeziehung des Treibhausgas-Ausstoßes in die Lkw-Maut zu einigen. "Der Straßengüterverkehr verursacht rund 30 Prozent der gesamten CO2-Emissionen im Verkehr", sagte die SPD-Politikerin der dpa vor einem Spitzentreffen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (SPD) mit Branchenvertretern am Mittwoch. Es brauche Antriebe, die mit möglichst wenig erneuerbaren Energien möglichst viel CO2 vermieden. Die Lkw-Maut nach CO2-Ausstoß zu staffeln, sei ein "zentrales Instrument für den Technologiewechsel". Die Verkehrsminister sollten die EU-Reform daher so schnell wie möglich zum Abschluss bringen./ted/DP/zb