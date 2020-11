Der Dax hat die Chance trotz der katastrophalen politischen und wirtschaftlichen Lage auf 20.000 Punkte zu steigen. Wie soll das begründet werden oder liegt es einfach daran, dass die Flucht aus Staatsanleihen und negativ verzinsten Einlagen begonnen und das Vermögen in Sicherheit gebracht wird? Realwirtschaft? Was ist das? Staatsverschuldung? Interessiert niemand! Steuerausfälle? EZB hilft aus! Grundgesetz? Wird eingeschränkt! Who Care's? Rentensystem? Wir leben im hier und jetzt, warum an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...