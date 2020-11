Essen (ots) - Der Online-Marketingexperte 11880.com bringt mit MEIN SEO ein neues, innovatives Produkt auf den Markt, mit dem Suchmaschinenoptimierung für jedes Unternehmen erschwinglich wird. Mit MEIN SEO verbessern die SEO-Experten der 11880.com die Auffindbarkeit von Webseiten bei Google und Co. Diese optimierte Sichtbarkeit führt automatisch zu gesteigerten und qualitativ hochwertigeren Besuchern auf der Webseite. Damit schöpfen Unternehmen das Maximum aus ihrer Internetpräsenz und steigern ihr Neukundenpotenzial."Als erfahrener Spezialist für Online-Marketing und durch die von uns kürzlich akquirierte Kölner Firma Fairrank, die seit 15 Jahren erfolgreich Suchmaschinenmarketing betreibt, können wir Unternehmen jeglicher Größe und Branche bei ihrer Online-Marketingstrategie bestmöglich beraten und unterstützen", erklärt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG."Das Preis-Leistungs-Verhältnis von MEIN SEO ist auf dem hiesigen Markt konkurrenzlos. Wir sind davon überzeugt, dass das SEO-Produkt in unserem Portfolio für unsere Kunden eine bereichernde Ergänzung ist.", so Maar weiter.Die technische und inhaltliche Grundoptimierung von MEIN SEO ist ab sofort zu einer monatlichen Gebühr von 69 Euro und einer zwölfmonatigen Laufzeit verfügbar. Mit dem Produkt werden fünf Seiten bzw. die Startseite und vier Unterseiten einer Domain optimiert. Zu den weiteren Leistungen zählt u. a. die Erstellung von hochwertigen Inhalten, die einheitliche Darstellung und Listung von geschäftsrelevanten Daten (Name, Address, Phone Number - NAP) auf 25 wichtigen Internetportalen und die Anmeldung bei Google My Business.Über 11880 Solutions AGDie 11880 Solutions AG bietet mit ihrer Telefonauskunft unter der Nummer 11880* persönliche Unterstützung und mit ihrem Online-Branchenbuch 11880.com und der gleichnamigen App gezielte Informationen zu Anbietern in Deutschland. Über branchenspezifische Fachportale bringt 11880.com Verbraucher und Anbieter schnell und effizient zusammen. Kleine und mittelständische Unternehmen nutzen die 11880.com und die dazu gehörigen Fachportale zur Vermarktung ihres Angebots, um Kunden ohne Streuverluste zu erreichen. Von einem Eintragsservice in den größten Suchmaschinen über professionelle Homepages bis hin zu Suchmaschinenwerbung und -optimierung bietet das 11880.com-Portfolio eine Vielzahl von Produkten. Ergänzt wird das Online-Angebot um einen Sekretariatsservice, der insbesondere von Kleinunternehmen ohne Back Office genutzt wird. Mit dem Bewertungsportal www.werkenntdenBESTEN.de (http://www.werkenntdenBESTEN.de) bietet die 11880 Solutions AG Unternehmern eine einzigartige Möglichkeit des effektiven Managements von Online-Bewertungen. Sowohl die Telefonauskunft 11880* als auch die digitale Tochtergesellschaft 11880 Internet Services AG gehören zur börsennotierten Muttergesellschaft 11880 Solutions AG, deren Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen beschäftigt rund 600 Mitarbeiter an insgesamt drei Standorten in Essen, Neubrandenburg und Rostock.* 1,99 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können ggf. abweichen. Preis einer SMS-Anfrage 1,99 EUR (VF D2 Anteil 0,12 EUR) im InlandPressekontakt:11880 Internet Services AGProdukt PRAnne Degenhardtanne.degenhardt@11880.com0201 8099 298Original-Content von: 11880 Internet Services AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130992/4759095