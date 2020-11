Daily.dev ist ein Dienst, der euch täglich mit frischen Developer-News versorgt. Dazu durchforstet Daily.dev mehr als 350 Quellen. Das Ranking übernimmt eine Community von 50.000 Entwicklern. Entwickler arbeiten in einem Beruf, in dem sie sich permanent und umfangreich weiterbilden müssen. Das nimmt ohnehin schon viel Zeit in Anspruch. Daily.dev senkt den Aufwand, weil es euch die lesenswerten News frei Haus liefert. Mehr als 350 Quellen auf einen Blick Dabei aggregiert Daily.dev sowohl die Beiträge aus renommierten Magazinen wie Smashing Magazine oder CSS-Tricks als auch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...