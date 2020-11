Schon einmal war Levi Strauss und Co. an der Börse notiert, zeitweise wurde das Unternehmen jedoch von den Finanzmärkten genommen. Seit Juli letzten Jahres ist der Jeanshersteller jedoch an die Börse zurückgekehrt, das Papier schwankte zunächst zwischen den Marken 16,00 und 20,50 US-Dollar seitwärts. Der Corona-Crash ging aber auch an dieser Aktie nicht spurlos vorbei, der Wert stürzt entsprechend ab und markierte knapp oberhalb von 9,00 US-Dollar seinen vorläufigen Tiefpunkt. Seitdem konnte sich das Papier wieder erholen, blieb aber an dem mittelfristigen Widerstand um 17,00 US-Dollar buchstäblich hängen. Doch in dieser Woche sieht die Sachlage wieder anders aus, Käufer drücken das Wertpapier merklich aufwärts, ...

