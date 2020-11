DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

VIB Vermögen setzt profitablen Wachstumskurs im 3. Quartal 2020 erfolgreich fort



11.11.2020 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News VIB Vermögen setzt profitablen Wachstumskurs im 3. Quartal 2020 erfolgreich fort - Umsatz steigt im Neunmonatszeitraum 2020 um 4,1 Prozent auf 70,4 Millionen Euro - FFO erhöht sich um 4,4 Prozent auf 38,1 Millionen Euro - Konzernergebnis steigt deutlich um 21,7 Prozent auf 46,4 Millionen Euro - Prognose für das Gesamtjahr 2020 wird erneut vom Vorstand bestätigt Neuburg/Donau, 11. November 2020 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, hat auch im dritten Quartal 2020 ihren Wachstumskurs fortgesetzt. In einem anspruchsvollen Marktumfeld wurden sowohl Umsatzerlöse als auch Gewinn gesteigert. Die Umsatzerlöse wuchsen in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 auf rund 70,4 Millionen Euro - ein Plus von 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das um Bewertungseffekte und Sondereinflüsse bereinigte EBT verbesserte sich um 3,9 Prozent auf 43,5 Millionen Euro nach 41,9 Millionen Euro im Vergleichszeitraum 2019. Aufgrund positiver Bewertungseffekte legte das Konzernergebnis gegenüber dem Vorjahresniveau signifikant um 21,7 Prozent auf 46,4 Millionen Euro zu. Im Berichtszeitraum blieben die finanziellen Auswirkungen der Coronakrise überschaubar. Mit einzelnen Mietern unseres Portfolios wurden aufgrund der Coronakrise individuelle Vereinbarungen getroffen. In diesem Zusammenhang hat die VIB mit Stand 30. Oktober 2020 Mietstundungen in Höhe von 550 TEUR (31. Juli 2020: 575 TEUR) sowie in einzelnen Fällen auch Mieterlasse in Höhe von 376 TEUR (31. Juli 2020: 330 TEUR) gewährt. Immobilienportfolio weiter vergrößert

Im Jahresverlauf wurde das Immobilienportfolio des VIB-Konzerns kontinuierlich ausgebaut und umfasste zum Stichtag des 30. September 2020 insgesamt 113 Objekte mit einer vermietbaren Gesamtfläche von 1,19 Millionen Quadratmetern. Die Leerstandsquote lag mit 2,6 Prozent weiterhin auf einem erfreulich niedrigen Niveau. Im dritten Quartal wurde das Amazon Verteilzentrum in Gersthofen planmäßig fertiggestellt und an den Mieter übergeben. Auf dem Grundstück, das über eine sehr gute infrastrukturelle Anbindung verfügt, wurde eine Logistikimmobilie mit 7.500 m2 Hallen- und Bürofläche errichtet. Der langlaufende Mietvertrag beinhaltet neben Hallen- und Büroflächen auch große Freiflächen für die Lieferfahrzeuge von Amazon. Erfreulich in puncto Nachhaltigkeit ist, dass bereits vorbereitende Investitionen in die Infrastruktur getätigt wurden, um den Fuhrpark bei Bedarf komplett auf Elektromobilität umzurüsten. Darüber hinaus wird auf dem Dach des Logistikkomplexes eine Photovoltaikanlage installiert werden. "Wir werden unsere nachhaltige Wachstumsstrategie konsequent weiterverfolgen. Für die Realisierung künftiger Projektentwicklungen verfügen wir über eine Grundstückspipeline mit einer

potenziellen Nutzfläche von rund 120.000 Quadratmetern. Hinzu kommen rund 40.000 Quadratmeter, die wir im Rahmen des Joint Ventures mit WDP für Projekte nutzen können. Zudem prüfen wir laufend Möglichkeiten, unser Immobilienportfolio durch gezielte Akquisitionen zu vergrößern", sagt Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG.



Weitere Steigerung der operativen Kennzahlen erreicht

Das Portfolio erwirtschaftete im Berichtszeitraum einen operativen Mittelzufluss aus der Vermietung (Funds from Operations) in Höhe von 38,1 Millionen Euro - ein Plus um 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dementsprechend erhöhte sich der FFO je Aktie um 6 Cent auf 1,38 Euro. Der verwässerte und unverwässerte NAV (Net Asset Value gemäß Definition der European Public Real Estate Association; EPRA) stieg im Berichtszeitraum auf 642,9 Millionen Euro (31.12. 2019: 613,0 Millionen Euro). Der NAV je Aktie legte demzufolge von 22,23 Euro auf 23,31 Euro zu. Die langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind derzeit nach wie vor nicht vorhersehbar. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir jedoch aufgrund der stabilen Positionierung der Gesellschaft und des bisherigen Geschäftsverlaufs derzeit keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Ertragslage des Unternehmens. Wir bestätigen deshalb die im

Geschäftsbericht 2019 abgegebene Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020. Die vollständige Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2020 ist abrufbar unter www.vib-ag.de

Kontakt



Investor Relations: VIB Vermögen AG

Petra Riechert Tel.: + 49 (0)8431 9077-952

Tilly-Park 1 Fax: + 49 (0)8431 9077-929

86633 Neuburg/Donau E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Profil der VIB Vermögen AG Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

11.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de