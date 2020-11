Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX etwas höher erwartetBeim deutschen Leitindex zeichnet sich am Mittwoch eine weitere Beruhigung nach dem spektakulären Wochenauftakt ab. Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen um 0,28 Prozent höher bei 13.199,40 Punkten.2. Börsen in Fernost mit gemischten VorzeichenAsiens Börsen zeigen sich zur Wochenmitte uneinheitlich. Der japanische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...