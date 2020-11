Die Futures haben sich heute früh stetig nach oben gearbeitet. Sah es zum Beginn der asiatischen Sitzung noch nach einer negativen Eröffnung in Europa aus, stehen die Indikatoren kurz vor Eröffnung der europäischen Vorbörse mittlerweile auf Grün. So wird der DAX-Future leicht höher bei 13.189 Punkten gesehen, während der S&P 500 Future mehr als 0,35 % höher über 3.555 Punkten gehandelt wird. Selbst der Nasdaq-Future notiert im Plus und kann mehr als 0,50 % auf über 11.675 Punkte zulegen. Damit bahnt sich ein weiterer positiver Handelstag an.Die positive Tendenz in Frankfurt hatte sich schon am Dienstag fortgesetzt. Bis auf den Technologiebereich konnten alle Benchmarks weiter steigen. Angeführt wurde die Liste der Gewinner vom SDAX, der überdurchschnittlich stark um 1,20 % auf 12.782,29 Punkte zulegen konnte. Die Aktien der Deutsche Euroshop waren mit Abstand die größten Tagesgewinner und legten 18,38 % auf 15,97 Euro zu. Auch Nordex war nach den Zahlen stark gefragt und stieg um 15,56 % auf 15,52 Euro.

