DJ Lufthansa bestellt Remco Steenbergen zum 1. Januar zum Finanzvorstand

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa AG hat mit Remco Steenbergen einen neuen Finanzvorstand gefunden. Steenbergen, der zuletzt als CFO für die Schweizer Barry-Callebaut-Gruppe tätig war, wurde vom Aufsichtsrat in den Lufthansa-Vorstand berufen und übernimmt seine neue Position zum 1. Januar 2021, wie der Konzern mitteilte. Sein Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren bis zum 31. Dezember 2023.

Nach dem gesundheitsbedingten Ausscheiden von Ulrik Svensson im April hatte zunächst Thorsten Dirks wesentliche Teile des Finanzressorts betreut, der jedoch im Sommer selbst zurücktrat. Danach hatte zuletzt Vorstandchef Carsten Spohr die Aufgabenbereiche des CFO interimistisch übernommen. Mit der Berufung von Remco Steenbergen wird nun wieder ein Finanzressort eingerichtet, in dem die Bereiche Controlling und Risikomanagement, Corporate Finance, Rechnungswesen und Bilanzen, Steuern, Einkauf sowie Mergers & Acquisitions gebündelt werden.

Mit Steenbergen gewinne der Konzern einen kapitalmarkterfahrenen Finanzfachmann, sagte Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley laut der Mitteilung. "Gerade jetzt, in dieser schwierigen Pandemie mit ihren gravierenden Folgen für den Luftverkehr, ist ein international erfahrener und anerkannter CFO für die Lufthansa Group wichtiger denn je", sagte er. "Das gilt sowohl für die Bewältigung der aktuellen Krise als auch für die folgenden Jahre, in denen wir die staatlichen Stabilisierungsmittel zurückführen müssen und wollen."

Steenbergen war zuletzt Finanzvorstand des Schokoladenproduzenten Barry Callebaut mit Sitz in Zürich. Davor war der Niederländer für Philips und KPMG tätig. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er in einer Vielzahl von Unternehmen in verschiedenen globalen Führungs- und Finanzmanagementpositionen in den Niederlanden, Großbritannien, Taiwan, Belgien, Irland, den USA und der Schweiz.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2020 01:55 ET (06:55 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.