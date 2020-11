Der Blick auf eine neue Konsole ist zunächst der Blick auf bessere Technik. 4K, 60 frames per second, Raytracing - diese Spiele zeigen, was die Next Gen bieten wird. Die Xbox Series X erscheint mit einigen Versprechen: Die derzeit grafisch stärkste Konsole soll sie sein. Mit einer SSD, die Ladezeiten stark reduziert, mit Funktionen wie Quick Resume, das es ermöglicht, von einem Spiel ins nächste zu springen - und zwar genau an die Stelle, an der man das Spiel zuletzt verlassen hat. Die Konsole bietet einige Features, die die Vorgänger-Konsole nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...