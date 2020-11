Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch nach ihrem jüngsten Aufwärtsschub knapp behauptet in den Handelstag starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine halbe Stunde vor Börsenstart ein knappes Minus von 0,08 Prozent. An den zwei Vortagen hatte der ATX wegen Hoffnungen auf einen baldigen Covid-19-Impfstoff in Summe um massive mehr als elf Prozent zugelegt. Nun dürften ...

