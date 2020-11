Nun also bekommen Anleger einen Einblick, wie es Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) von Warren Buffett ergangen ist. Der Mischkonzern meldete am Samstag Gewinne. Auch wenn die Leistung von Berkshire im dritten Quartal zweifellos von Interesse sein wird, sollte man noch etwas genauer unter die Lupe nehmen: die Rückkaufaktivitäten des Unternehmens. Berkshire Hathaway hat in letzter Zeit verstärkt eigene Aktien zurückgekauft. Das unterstreicht Buffetts Optimismus gegenüber Berkshire. Man kann davon ausgehen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...