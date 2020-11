Auf einer Welle von Firmenbilanzen ist der DAX am Mittwoch etwas höher gestartet.Mit dem DAX geht es zum Start am Mittwoch 0,33 Prozent auf 13.205,95 Punkte aufwärts. Am Dienstag hatte er ein halbes Prozent im Plus bei 13.163,11 Punkten geschlossen.Börsianern zufolge sind Investoren nach den ermutigenden Nachrichten zu Fortschritten bei der Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffs immer noch dabei, sich zu sortieren. "Noch ist es verfrüht, Corona zu den Akten zu legen", warnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...