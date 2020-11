Ende Oktober verschwand Rocket Internet ohne großes Aufsehen von der Börse. Die Samwer-Brüder haben das Interesse an Startups verloren und widmen sich nun lukrativen Investments im Bereich Immobilien und Erneuerbare Energien. So leicht lassen die Rocket-Anleger CEO Oliver Samwer aber nicht vom Haken. Sie fühlen sich betrogen.Das Resultat ist eine Anfechtungsklage beim Landgericht Berlin von Rocket-Anleger und Venture Capitalist Robert Haselsteiner (HW Capital). Dem verärgerten Aktionär zur Seite steht als prominenter Streithelfer Ex-DWS-Chef Christian Strenger. Für den Corporate Governance-Experten ergeben die in der Summe ungewöhnlichen Schachzüge der Samwers einen von diversen Interessenkonflikten geprägten Bereicherungsversuch. Denn den Minderheitsaktionären ...

