Paris (www.anleihencheck.de) - Europa ist derzeit der weltweit größte Emittent von grünen Anleihen, gefolgt von den USA und dem asiatisch-pazifischen Raum, so die Experten von Lyxor Asset Management.Frankreich habe bei der Auflage von "Green Bonds" in Europa die Nase vorn, gefolgt in einigem Abstand von Deutschland und den Niederlanden, berichte François Millet, Head of ETF Strategy, ESG and Innovation, bei Lyxor ETF. "Einer der größten Emittenten grüner Anleihen in Frankreich ist die Société du Grand Paris (SGP)", so Millet. "Sie wurde 2010 von der französischen Regierung für den Bau des Grand Paris Express gegründet, um das Pariser U-Bahn- und Schienennetz zu erweitern. Rein elektrisch betrieben sowie mit einer hohen Fahrgastkapazität ausgestattet erfüllt es uneingeschränkt die strengen Kriterien der Climate Bonds Initiative (CBI) für einen kohlenstoffarmen Transport." Das Bauvorhaben stoße auf großes Interesse bei den Anlegern: Seit ihrem Eintritt in den Markt für grüne Anleihen im Jahr 2018 habe die SGP 16 Milliarden Euro eingenommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...