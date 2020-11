In den vergangenen Jahren ist der Index hier immer wieder nach unten abgeprallt. Zudem befindet sich auch der wichtige US-Index S&P 500 direkt an einem starken Widerstand bei 3.600 Punkten in der Form eines sehr langfristigen Fibonacci-Fächers.

Der S&P 500 gilt auch als Taktgeber für den DAX und sollte es hier zu einem Rücklauf kommen was anzunehmen ist, könnte auch der DAX wieder unter Druck geraten. Für einen erneuten Rücklauf im S&P 500 sprechen auch die Daten der vergangenen CoT-Berichte. Die CoT-Report weisen einen deutlichen Short-Überhang der US-Profis auf den S&P 500 auf.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 13.200 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach unten bei 13.000, 12.950, 12.850, 12.600 und 12.330 Punkten. Nach oben bei 13.300 und 13.500 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500 Punkten, nach unten bei 12.600, 12.330, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.

Trendindikator: ...

