DJ Kretschmer: Lockerung von Beschränkungen derzeit nicht absehbar

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich angesichts der jüngsten Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus skeptisch zu einer baldigen Lockerung von Beschränkungsmaßnahmen geäußert. Derzeit gebe es noch keine substanzielle Reduzierung der Zahl der Neuinfektionen, "maximal eine leichte Seitwärtsbewegung", sagte Kretschmer im ARD-Morgenmagazin.

"Wir sind erst eine Woche in diesem Lockdown", gab er zwar zu bedenken. Es könne sich in den kommenden Wochen noch einiges verändern, "dann diskutieren wir anders". Die Erwartung sei aber gewesen, dass die Zahlen so nach unten gehen könnten, dass man tatsächlich wieder Gastronomie öffnen könne, Weihnachtsmärkte "vielleicht in einer anderen Form" habe und Gottesdienste haben könne, gab der sächsische Ministerpräsident zu bedenken. "Das kann man anhand der jetzt vorliegenden Zahlen noch nicht sehen", betonte Kretschmer.

