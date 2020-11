Köln (ots) - Am Sender Langenberg muss die vorgeschriebene Inspektion/Leiterprüfung an dem Antennenträger durchgeführt werden. Auf Grund dieser Maßnahme sind die folgenden Programme und Kanäle an 12. November 2020 im genannten Zeitraum nicht oder nur eingeschränkt empfangbar.DAB+ im Zeitraum 13:05 bis 13:35 UhrKanal 11D1LIVE, 1LIVE diGGi, WDR2 (AC / BI / DO / K / MÜ / RR / SI / WU), WDR3, WDR4, WDR5, WDR Event, WDR Maus, WDRcosmo5C und 9DDR Deutschland / PrivateDiese Abschaltung wirkt sich in der Region Rhein Ruhr aus.DVB-T2 im Zeitraum von 14:15 bis 14:45 UhrKanal 25 (ARD/WDR-Mux - Das Erste HD, arte HD, ONE HD, WDR HD DoE)Kanal 29 (ZDF)Kanal 35 (NRW-Mux - Phoenix HD, tagesschau24 HD, MDR-S-Anhalt, NDR-FS-NDS, SWR RP)Kanal 40/43/48 (Freenet TV 1,2 und 3)Kanal 46 (ARD/WDR-Mux - Das Erste HD, arte HD, one HD, WDR HD DWDu)UKW im Zeitraum 14:15 - 21.15 UhrBetroffen sind folgende Programme:1Live (106,7 MHz)WDR 2 RR (99,2 MHz)WDR3 (95,1 MHz)WDR4 (101,3 MHz)WDR5 (88,8 MHz)Cosmo (103,3 MHz)DKultur (96,5 MHz)Mit betroffen:Standort Eifel BärbelkreuzWDR3 (96,3 MHz)Standort MonschauWDR3 (98,2 MHz)Standort BonnDLF Kultur (106,1 MHz)Standort KleveWDR2 RR (93,3 MHz)WDR3 (97,3 MHz)WDR4 (101,7 MHz)WDR5 (99,7 MHz)Standort Münster NottulnWDR3 (89,7 MHz)Standort IbbenbürenWDR3 (97,3 MHz)WDR4 (99,5 MHz)Die Umschaltung wirkt sich in den folgenden Regionen aus:Rhein Ruhr, Niederrhein, Münsterland und Köln/BonnPressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 / 220 7100Email: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4759225