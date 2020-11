Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Umfeld für Staatsanleihen ist herausfordernd, so die Analysten der Helaba.Mit den Hoffnungen auf einen zuverlässigen Impfstoff würden Konjunktursorgen verdrängt, die Inflationserwartungen würden steigen und die Kurse an den Rentenmärkten würden fallen. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe sei innerhalb von zwei Handelstagen um mehr als 15 BP auf zuletzt über -0,50% gestiegen. Auch die Staatsanleihen der EWU-Peripherie seien unter Druck gekommen, nachdem die Renditen - wie in Italien - zuvor auf ein neues Rekordtief gefallen seien. Offen sei, ob die EZB ihr angekündigtes Maßnahmenpaket unter den neuen Voraussetzungen tatsächlich beschließen werde. Näheres dazu würden sich Marktteilnehmer von dem heute anstehenden EZB-Forum erhoffen. ...

