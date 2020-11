Stuttgart (www.fondscheck.de) - Immer mehr Anleger wollen nachhaltig investieren - das belegen Umfragen und das steigende Volumen des in nachhaltige Anlageprodukte investierten Kapitals, so die Experten von LBBW Asset Management.Aber viele würden angesichts der Produktvielfalt noch immer nicht so genau wissen, wie sie dabei vorgehen sollten. Jonas Rebmann, Fondsmanager des LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit (ISIN DE000A2DHTQ9/ WKN A2DHTQ), erläutere, an welchen Kriterien sich Investoren orientieren könnten. ...

