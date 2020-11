Wachgerüttelt: Relay Medical startet mit Covid-19-Schnelltest durch!

Anzeige / Werbung

Relay Medical (WKN: A2JQR0) hat die Anleger mit einer unerwarteten News überrascht. Zukäufe und ein steil steigender Kurs sind offensichtlich die Folgen. - Der Beginn einer neuen Rallye!?

RELAY MEDICAL HEMOPALM DIAGNOSTICS SUBSIDIARY SIGNS BINDING LOI FOR RIGHTS TO COVID-19 RAPID ANTIGEN AND ANTIBODY TESTS

Relay Medical (WKN: A2JQR0) gab jetzt bekannt, dass mit Proprietary Innovation Labs Inc. eine verbindliche Absichtserklärung über den exklusiven Verkauf und Vertrieb von diagnostischen Schnelltests für COVID-19 unterzeichnet wurde. Dieser Schnelltest ist sogar bereits in der EU zum Verkauf zugelassen!

Wie der Test funktioniert! Videoquelle: https://www.proinnolabs.com/

Der Schnelltest ist "fixfertig" und in der EU unmittelbar vermarktbar. Dies kann jetzt, wenn es das Relay-Management versteht, die richtigen Strippen zu ziehen, schnell beachtliche Umsätze generieren. Anleger könnten im Erfolgsfall ganz erheblich profitieren.

Aber noch eine zweite Covid-19-Schlüsseltechnologie, die Erfassung von Schnelltests (gleich mehr dazu), sollte zeitnah zu ersten Verkaufserfolgen und entsprechend positiven Meldungen führen.

Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt verschiedene Technologien für den medizinisch technischen Bereich! Alle Produkte sind in ihrer Entwicklung serienreif oder weit fortgeschritten, so dass man mit einem zeitnahen Einsatz rechnen kann.

Fionet wurde schon von der WHO in Zusammenarbeit zur Eindämmung von Epidemien (Malaria, HIV, Dengue-Fieber und Ebola) verwendet. Dies geschah in Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates-Stiftung und verschiedenen Gesundheitsministerien.

Die automatische und computergestützte Erfassung der Auswertungen von RDT-Tests, wie sie Fio Rapid Response Group (Joint Venture von Fio Corp. und Relay Medical (WKN: A2JQR0)) bietet, ist essentiell für die Bekämpfung von Pandemien als auch Epidemien jeglicher Art und schließt zugleich menschliche Erfassungsfehler aus!

Es hat sich als unverzichtbares Werkzeug für beides erwiesen, sowohl um schnelle Diagnosetests vor Ort durchzuführen als auch, um diese von entfernten Standorten aus zu überwachen. - Veröffentlichung des US-Verteidigungsministeriums bzgl. Fionet.

Fionet-Geräte, die auch von nicht fachkundigem Personal verwendet werden können, ermöglichen diagnostische Tests in Laborqualität in Apotheken, an Arbeitsplätzen, auf Flughäfen, in Kliniken, in Pflegeheimen und, und, und …

Gleichzeitig leitet Fionet unverzüglich Cloud-Echtzeitdaten weiter, um die Testaktivitäten bzw. die Testergebnisse aus der Ferne überwachen zu können. Fionet ist mit Schnelltests (RDTs) mehrerer Lieferanten kompatibel.

Vor wenigen Tagen, kurz nach dem offiziellen Verkaufsstart von Fionet für Covid-19, wurden die ersten Kunden für dieses in meinen Augen unerlässliche System an Land gezogen: Relay Medical and Fio Corporation Announce Signing Distribution Partners for the Fionet Mobile COVID-19 Testing and Tracking Platform.