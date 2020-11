Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Frühhandel knapp behauptet notiert. Der österreichische Leitindex ATX fiel um moderate 0,05 Prozent auf 2.395,31 Punkte. Nach der jüngsten Kursrally am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger nun mit Neuengagements zurück. An den zwei Vortagen war der ATX getrieben von Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus in Summe um beachtliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...