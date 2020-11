In dieser Woche haben die klassischen Industrieaktien im Dow Jones den Nasdaq-Technologieindex bereits um rund sieben Prozent outperformt. Dies ist ein klares Votum der Anleger für Licht am Ende des Tunnels der Corona-Pandemie, das sie aufgrund der schnellen Fortschritte bei der Impfstoff-Entwicklung sehen. Die Zugpferde für die Börse sitzen in diesen Tagen aber nicht nur im Dow Jones, sondern auch im Deutschen Aktienindex, der in dieser Woche ebenfalls ein kleines Startsignal einer möglichen Aufholjagd ...

Den vollständigen Artikel lesen ...