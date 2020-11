München (ots) - Mit durchschnittlich 5,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ist sie auf dem höchsten Beliebtheitsgrad ihrer GeschichteGestern noch haben die beiden Anwälte Isa von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) das Mandat eines leidenschaftlichen Gärtners übernommen, der angeblich seine Frau vergiftet haben soll und Gudrun (Katrin Pollitt) bei der Suche nach ihrer Pflegetochter geholfen, nun heißt es vorerst, Abschied zu nehmen.Im Durchschnitt verfolgten 5,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer jede der 13 Folgen, der Marktanteil lag bei 17,1 %. Die meistgesehene Episode war "Unauffindbar" vom 3. November 2020 mit 5,84 Millionen Zuschauern, den größten Marktanteil erzielte "Harte Worte" am 8. September 2020 mit 18,5 %.Diana Schulte-Kellinghaus, die verantwortliche Redakteurin (NDR):"Die tollen Quoten der vierten Staffel geben dem Konzept unserer Serie recht. Intelligent gemachte Unterhaltung mit warmherzigen Charakteren. 'Die Kanzlei' geht weiter und wir arbeiten mit Hochdruck an den Büchern zur nächsten Staffel, gedreht wird im Frühjahr 2021. Ein weiterer Leckerbissen für die Fans ist auch schon im Kasten: In diesem Jahr haben wir einen Fernsehfilm zur Serie drehen können 'Die Kanzlei - Reif für die Insel', der im Frühjahr 2021 im Ersten gezeigt wird."Die Zuschauer müssen also nicht so lange auf die beliebten Anwälte und ihre "Kanzlei" verzichten."Die Kanzlei" ist eine Produktion der LETTERBOX Filmproduktion GmbH (Produzentin: Nina Lenze) im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm unter Federführung von NDR und rbb für Das Erste. Die Drehbücher stammen von Thorsten Näter. Die Redaktion liegt bei Diana Schulte-Kellinghaus (NDR), Jacqueline Tillmann (NDR) und Daria Moheb Zandi (RBB)."Die Kanzlei" im Internet unter www.daserste.de/diekanzlei (https://www.daserste.de/unterhaltung/serie/die-kanzlei/index.html)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900-23876, E-Mail: Agnes.Toellner@DasErste.deHelmut MonkenbuschPresse und PR für Film und FernsehenTel.: 040 / 851 34 69, E-Mail: hm@monkenbusch.tvFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4759438