DJ press1 / Corona-Thriller: Auf den Spuren des Virus

Corona-Thriller: Auf den Spuren des Virus (press1) - 11. November 2020 - Thriller-Neuerscheinung - "UND SAH, DASS ES GUT WAR - Woher stammt das Corona-Virus?" Im Januar 2020, am Anfang des neuen Jahrzehnts, brach das Corona-Virus über die Welt hinein und stellte das bisherige Leben auf den Kopf. Bis heute weiß niemand genau, wie das SARS-CoV-2 Virus entstanden ist - oder doch? Der Hamburger Autor Van Deus macht aus den mysteriösen Hintergründen der Pandemie einen hochspannenden Politthriller. Unter dem Titel "Und sah, dass es gut war - Woher stammt das Corona- Virus?" nimmt die Geschichte ihren Anfang in Hongkong, als der Hamburger Unternehmer Peter Berg und die US-Amerikanerin Rosanna Sands in letzter Minute vor dem Aufflammen der Epidemie flüchten können. Mit der Unterstützung ehemaliger Spezialagenten machen sie sich auf die Suche nach den Ursprüngen des Virus und stoßen dabei auf brisante Zusammenhänge. Ihre Recherchen stellen die offiziellen Erklärungen zunehmend in Frage. Offensichtlich werden bereits seit Jahren fragwürdige Experimente durchgeführt, die selbst vor biologischen Kampfstoffen nicht haltmachen. Allem Anschein nach zieht eine kriminelle Organisation im Hintergrund die Fäden und will mit radikalen Mitteln eine neue Weltordnung erschaffen - auch mithilfe des SARS-CoV-2 Virus. Doch möglicherweise ist das tödliche Corona-Virus erst die Ouvertüre eines weitaus gefährlicheren Szenarios. Die freie Welt ist in Gefahr und die Zeit wird knapp. Geheimdienste und Top-Agenten jagen die Terroristen rund um den Globus - bis zum spektakulären Showdown in der Wüste Nordafrikas. Der mitreißende Thriller aus der Feder des deutschen Autors Van Deus zieht den Leser mit einem dramatischen Action-Feuerwerk in seinen Bann. Die aktuelle Coronakrise verschafft dem Thriller dabei eine bedrohlich reale Atmosphäre. "Und sah, dass es gut war - Woher stammt das Corona-Virus?" ist jetzt überall im Buchhandel erhältlich. Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen auf http://www.press1/entertainment/db/press1utschmann_1_1603312149.html folgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung: * UND SAH DASS ES GUT WAR_Perspektive.jpg (jpg, 1957 KByte) [Quelle/Bildnachweis: B-B-One Publishing] * Logo_B-B-One.jpg (jpg, 24 KByte) [Quelle/Bildnachweis: B-B-One Publishing Logo] * Und sah dass es gut war_Titelbild.JPG (jpg, 734 KByte) [Quelle/Bildnachweis: B-B-One Publishing] Fakten zum Verlag Der Verlag B-B-One Publishing ist auf Thriller und Kriminalromane spezialisiert und veröffentlicht seit der Gründung im Jahr 2013 Bücher in allen Medientypen, die im gesamten deutschsprachigen Buchhandel verfügbar sind. Bereits zweimal war der Verlag als Aussteller auf der Frankfurter Buchmesse vertreten. Im November 2020 erscheint das aktuelle Werk des Hamburger Autors Van Deus unter dem Titel "UND SAH DASS ES GUT WAR - Woher stammt das Corona-Virus?" Das Buch umfasst 770 Seiten und bietet umfangreiches Zusatzmaterial inklusive der aufwändig gestalteten Illustrationen von den internationalen Schauplätzen des Politthrillers. Das Buch ist überall im Buchhandel unter der ISBN 978-3-945752-111 erhältlich. Fakten zum Buch UND SAH DASS ES GUT WAR - Woher stammt das Corona-Virus? * Autor: Van Deus ISBN 978-3-945752-111 * 770 Seiten - Paperback/ Klappenbroschur Verlag: B-B-One Publishing * Alle weiteren Informationen zum Buch unter: http://www.b-b-one.com Dies ist eine Mitteilung von press1. Für den Inhalt ist ausschließlich press1 verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

November 11, 2020 05:00 ET (10:00 GMT)