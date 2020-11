"Wir wollen nur profitieren": Ein an die Öffentlichkeit geratener Chatverlauf zwischen einer deutschen Firma und Cyberkriminellen zeigt, wie eine Erpressung über Ransomware ablaufen kann. Die Zahl der Cyberattacken auf deutsche Unternehmen hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Allein 2018 und 2019 sollen Schäden in der Höhe von 10,5 Milliarden Euro entstanden sein. Wie eine Erpressung via Ransomware - eine der häufigsten Angriffsmethoden - abläuft, zeigt jetzt ein geleaktes Chatprotokoll, das BR Recherche und dem ARD-Wirtschaftsmagazin Plusminus vorliegt. Bei einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...