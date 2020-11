Die Amazon-Tochter Ring hat Hunderttausende Video-Türklingeln zurück beordert. Aber nicht etwa weil sie nicht funktionierten, sondern weil es die Vermutung gibt, dass sie Feuer fangen könnten. Die Vorstellung einer heißen Türklingel erinnert ein bisschen an die Szene aus "Kevin - Allein zu Haus", in der die Einbrecher Harry und Marv versuchen, sich Zutritt zu Kevins Elternhaus zu verschaffen, und der erfinderische Junge die Klinke der Eingangstür von innen erhitzt und sich einer der Ganoven so Verbrennungen zuzieht. Im Fall der Ring-Türklingeln handelt es sich allerdings um eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...