42 % der gesamten deutschen Stromerzeugung aus Wind- und Solarkraft Bundesrepublik weltweit Nummer eins, Großbritannien mit 33 % Anteil erneuerbarer Stromerzeugung an zweiter Stelle Elektrische Gesamtkapazität von Offshore-Windanlagen soll bis 2025 global von 25 auf 61 Gigawatt steigen China investiert inzwischen höchste Summen in erneuerbare Energien, Europa noch vor einem Jahrzehnt Vorreiter Börsennotierte Konzerne mit Kursgewinnen von bis zu 487,5 %, während wichtige Indizes wie DAX sogar an ...

