Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Danske Invest legt einen nachhaltigen Fonds auf, so Danske Bank Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der neue Aktienfonds Danske Invest Global Sustainable Future (ISIN DK0060485449/ WKN nicht bekannt) investiert in Unternehmen, die den globalen Nachhaltigkeitswandel anführen - ein Thema mit großem Wachstumspotenzial und interessanten Anlagechancen ...

