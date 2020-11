Märkte um 12: Neue Kurs-Rallye beim DAX in Arbeit? - Gute operative Entwicklung bei Continental

Mit einem kleinen Kursgewinn kann der DAX die wichtige 13.000er-Marke am Mittwochmittag weiterhin verteidigen. Zeitweise verzeichnet das Barometer ein Plus von 0,5 Prozent und notiert damit über der 13.200er-Marke. Es bestehen gute Chancen, dass der DAX die jüngste Aufholbewegung fortsetzen kann, denn die Futures auf die wichtigsten US-Aktienindizes notieren am Mittwochmittag deutlich im Plus. Die Vorgaben von der Wall Street sind damit gut.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,5% 13.221 MDAX +1,2% 28.320 TecDAX +1,8% 2.994 SDAX +0,6% 12.854 Euro Stoxx 50 +0,5% 3.458

Am Mittwochmittag gab es im DAX 14 Gewinner und 16 Verlierer. Am stärksten verlor die Aktie von Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004), die zeitweise um über zwei Prozent zurücksetzte. Der Automobil-Zulieferer und Reifenhersteller verbuchte im dritten Quartal einen hohen Verlust. Operativ läuft es für Continental aber wieder deutlich besser.

Den vollständigen Artikel lesen ...