Augsburg (ots) - Die Augsburger Agentur zwetschke unterstützt mit der Plattform treubleiben.de auch im zweiten Lockdown lokale Gastronomen und Unternehmen. Seit dem Frühjahr 2020 können diese ihre Liefer- und Abholangebote 100 % gebührenfrei einstellen und sichtbar machen. Neu ist jetzt die ebenfalls kostenlose Online-Bestellfunktion, die vor allem kleine Unternehmen beim Überlebenskampf in der Corona-Krise entlastet und eine echte Umsatzchance trotz Lockdown bietet.Die erneute Schließung der Lokale im Zuge des November-Lockdowns ist für Gastronomen eine Katastrophe. Viele konnten sich mit Müh und Not über das Frühjahr retten und den Sommer dank viel Arbeit und ausgeklügelten Hygienekonzepten überstehen. Die aktuellen Schließungen stellen die Inhaber und Mitarbeiter nun vor eine Zerreißprobe: Jeder Cent zählt und wer nicht ganz aufgeben will oder muss, hofft erneut auf supportyourlocal durch Abhol- und Lieferangebote.Bereits im Frühjahr konnte treubleiben.de maßgeblich zur Unterstützung vieler Restaurants und lokaler Läden beitragen - nun legen die Macher noch eine Schippe obendrauf: treubleiben.de ist nicht mehr nur eine kostenlose Such-Plattform für bessere Auffindbarkeit und mehr Sichtbarkeit bei Kunden in der Nähe. Über die Sommermonate wurde zusammen mit VCE Verkehrslogistik eine ebenfalls kostenlose Bestell-Funktion integriert, die jetzt auch Online-Bestellungen und sogar Fahrer-Sharing für kleine Betriebe ermöglicht."Die zweite Welle und die damit verbundenen Maßnahmen stellen uns alle erneut vor eine herausfordernde Zeit. Wir und treubleiben.de sind weiter für die Gastronomie da, damit auch sie weiterhin bestehen bleiben können", unterstreicht Hannes Zwetschke, der die Plattform mit dem Team seiner Werbeagentur zwetschke aus Augsburg ins Leben gerufen hat, "Wir lassen uns nicht unterkriegen, denn wir sind Macher, wir halten zusammen und schaffen auch das. Jetzt erst recht!"Jede Bestellung unterstützt zu 100 % die lokalen Anbieter, da die Plattform komplett frei von Gebühren oder Beteiligungen ist und bleibt. Interessierte Unternehmen registrieren sich unter www.treubleiben.de/eintragen (http://www.treubleiben.de/eintragen).