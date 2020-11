DJ Biontech und Pfizer werden EU mit bis zu 300 Millionen Impfdosen beliefern

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Liefervereinbarung der Europäischen Union mit der Mainzer Biontech SE und dem US-Pharmakonzern Pfizer für den von den beiden Unternehmen entwickelten Corona-Impfstoff steht. Die Vereinbarung umfasse die Lieferung von 200 Millionen Dosen sowie eine Option zum Erwerb von zusätzlichen 100 Millionen Dosen, teilten Biontech und Pfizer mit.

Vorbehaltlich der Zulassung des Impfstoffs durch die Europäische Arzneimittelagentur soll die Lieferung Ende 2020 beginnen. Das Mittel wird in Biontechs Produktionsstätten in Deutschland sowie Pfizers Werk in Belgien hergestellt werden.

Biontech und Pfizer hatten am Montag mitgeteilt, dass ihr Impfstoffkandidat "BNT162b2" eine Wirksamkeit von über 90 Prozent aufweist. Sie wollen bis Ende 2021 insgesamt rund 1,3 Milliarden Dosen herstellen.

Die Europäische Kommission wird die Verteilung der Impfstoffdosen an die Mitgliedstaaten übernehmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2020 06:38 ET (11:38 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.