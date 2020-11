Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in Norwegen stieg im Oktober leicht an, von 1,6 Prozent im Vormonat auf 1,7 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.Die für die Geldpolitik bedeutsame Kerninflationsrate, bei der steuerbedingte Preisänderungen und der Energiesektor herausgerechnet würden, habe ebenfalls um 0,1 Prozentpunkte zugenommen. Sie befinde sich mit 3,4 Prozent immer noch weit oberhalb des Zwei-Prozent-Ziels der Notenbank, auch wenn der Höhepunkt mit 3,7 Prozent im August überschritten worden sein dürfte. Höhere Güterpreise seien bis zuletzt ein Haupttreiber der Inflationsentwicklung geblieben. Hier mache sich vor allem immer noch die vorangegangene starke Abwertung der Norwegischen Krone bemerkbar, was zu einer deutlichen Verteuerung importierter Produkte geführt habe. Aber auch die Preise der im Inland produzierten Güter hätten zuletzt angezogen, während die Preise für Dienstleistungen nachgegeben hätten. ...

