Boston (www.fondscheck.de) - Der Staub von den US-Wahlen hat sich nun gelegt, und obwohl noch viele Herausforderungen anstehen, hat Joe Biden den Sieg errungen, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso".Die Demokraten würden jedoch wahrscheinlich keine Kontrolle über den Senat haben. Die Märkte hätten von diesem Ergebnis profitiert. Die Aktienkurse seien gestiegen, was vor allem auf die Erholung der Tech-Aktien zurückzuführen sei, da die Chance auf aggressive neue Regulierungen schwinde und der Volatilitätsindex VIX tatsächlich wieder auf ein normaleres Niveau zurückfalle. Die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere hätten sich ebenfalls erholt. Es scheine, als hätte jeder in der äußerst optimistischen Welt der Märkte etwas zu feiern. ...

