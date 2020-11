Die EnBW wird ihre HPC-Säulen künftig auch an Filialen der Baumarkt-Kette Toom aufstellen. In einem ersten Schritt stattet der Energieversorger mit Sitz in Karlsruhe rund 30 der insgesamt mehr als 330 Toom-Standorte in Deutschland mit Schnellladeinfrastruktur aus. Weitere sollen folgen. Die HPC-Säulen an Toom-Baumärkten werden über eine Leistung von bis zu 300 kW verfügen und 100 Prozent Ökostrom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...