46,2 % mehr aktive ETF-Sparpläne in Deutschland als noch zu Jahresbeginn Gleichzeitig steigt durchschnittliche ETF-Sparsumme von 167 auf 178 Euro 20 % der unter 45-Jährigen halten Investments in Aktien, Anleihen und Fonds für die vertrauenswürdigste Altersvorsorge Lediglich 16 % dieser halten die gesetzliche Altersvorsorge für am vertrauenswürdigsten Binnen deutlich weniger als einem Jahr kletterten die aktiven ETF-Sparpläne in Deutschland von 1,3 auf 1,9 Millionen. Wie aus einer neuen Infografik ...

